Sloebrug Vlissingen nog 10 weken kapot: brug kan niet open, scheepvaart moet omvaren

VIDEO Veroorza­ker ravage gezond­heids­cen­trum De Keien in Vlissingen meldt zich bij politie

17 oktober VLISSINGEN - Een 23-jarige man uit Spijkenisse heeft zich afgelopen donderdag bij de politie gemeld en verteld dat hij de bestuurder van de auto is geweest die op vrijdagavond 28 september gezondheidscentrum De Keien in Vlissingen binnen reed. De man heeft geen rijbewijs. Hij is ingesloten door de politie.