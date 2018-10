Slikken of stikken in een nieuw recreatiepark bij het Veerse Meer

Video Mitrail­leur­bun­ker Koudekerke weer zichtbaar dankzij dorpsraad

4 oktober Het Landfront Vlissingen is weer wat meer in ere hersteld. Dankzij inspanningen van de Dorpsraad Koudekerke is een mitrailleurbunker weer zichtbaar. Lange tijd was hij verborgen onder een hoop aarde en aan het zicht onttrokken door struiken en bomen.