Slecht huwelijksbegin: trouwauto gaat in vlammen op

De brand werd rond 11.35 uur gemeld. De bestuurder van de auto werd op de brand geattendeerd door omstanders. Na pogingen het vuur met brandblussers te doven is de brandweer opgeroepen. De auto is volledig verwoest. Bij de brand kwam veel rook vrij.Lokale ondernemers hebben het bruidspaar tijdens de brand onderdak aangeboden. Omstanders hebben hen daarna naar hun bestemming gebracht om hun nu al onvergetelijke trouwdag te kunnen vervolgen.

Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Een gedeelte van de Torenstraat was tijdelijk afgesloten voor verkeer. De straat stond blank vanwege het bluswater.