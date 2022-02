Slager Ab de Visser zet punt achter zijn slagerij in Dauwendaele: ’Vroeger kochten ze kilo’s tegelijk’

Vlissin­gers voelen zich niet gehoord in plannen voor Frans parkje bij Helling­baan

VLISSINGEN - Vlissingers worden door de gemeente aangemoedigd om mee te denken over hoe de boulevards er in de toekomst uit moeten gaan zien. Maar inwoner Ko de Jonge vraagt zich af of die oproep net zo zinloos is als toen er om ideeën voor de Hellingbaan werd gevraagd.

18 februari