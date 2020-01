Slag om de Schelde levert Vlissingen nieuw monument op: de bakkerswinkel is waarschijnlijk een blijvertje

update 15.34 uur I video Visser stuit op Zeeuwse muur: ‘Geen compensa­tie maar realisatie van mariniers­ka­zer­ne’

15:34 MIDDELBURG - Van dooi in de koude oorlog tussen Den Haag en Zeeland om de marinierskazerne is na het bezoek van staatssecretaris van Defensie Barbara Visser aan de Zeeuwse bestuurders nog geen sprake. ,,Koel”, zo omschrijft de Vlissingse wethouder Albert Vader de sfeer tijdens het gesprek maandagochtend in Middelburg. Gedeputeerde Dick van der Velde: ,,Geschaad vertrouwen herstel je niet door even sorry te zeggen.”