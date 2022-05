Slachtoffer steekpartij is 23-jarige man, drie Vlissingers aangehouden

met videoVLISSINGEN - Een 23-jarige man uit Vlissingen is zaterdagmiddag zwaargewond geraakt bij een steekpartij in een supermarkt op de Van Hogendorpweg in Vlissingen. Dat gebeurde rond 15.55 uur. Er zijn drie aanhoudingen verricht.

Agenten troffen de eerste verdachte, een 52-jarige man uit Vlissingen, aan in een auto en hebben hem aangehouden. Daarbij is een waarschuwingsschot gelost. Bij de zoektocht naar die verdachte werd onder meer een politiehelikopter ingezet. De tweede verdachte is een 38-jarige Vlissinger die zich later heeft gemeld op politiebureau en ook is aangehouden. De derde verdachte is een zestienjarige jongen uit Vlissingen. Hij werd zondagnacht opgepakt. De drie zitten vast voor verhoor. De politie doet verder onderzoek. Forensische rechercheurs hebben een sporenonderzoek uitgevoerd op de plaats delict.

Volledig scherm Agenten houden de eerste verdachte onder schot en maken zich gereed om hem te arresteren. © Rolf de Feijter

De aanleiding van de steekpartij is nog niet bekend. Het slachtoffer en de verdachten zijn bekenden van elkaar. Agenten hebben verklaringen van getuigen verzameld om zo meer informatie te krijgen over de toedracht van het incident.

Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. Een traumahelikopter is ook opgeroepen, maar die is niet meer ter plaatse geweest.

Supermarkt is voorlopig gesloten

De Jumbo-supermarkt sloot na het incident de deuren. Niemand mocht er in. Eigenaar Kees Vader wil voorlopig niets kwijt over wat er gebeurd is, gaf hij aan. Er zijn veel dingen die nu eerst geregeld moeten worden, bijvoorbeeld voor het personeel, liet hij weten. De schrik zat er zichtbaar goed in.

Ook de naastgelegen slijterij AceDrinks was dicht. Winkels om de hoek van de Jumbo, zoals Kruidvat, bleven wel open. Het personeel van Kruidvat heeft - behalve de politiesirenes - niets gemerkt van wat er voorgevallen is in de supermarkt.

Volledig scherm Agenten hebben in de buurt verklaringen van getuigen verzameld. © HVZeeland