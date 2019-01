Slachtoffer dodelijk ongeval nieuwjaarsochtend kwam uit Vlissingen

Kort na het fatale ongeval in de Koudekerkseweg trof de politie een zwaar vernielde auto aan in de bossen achter de rotonde tussen de Van Woelderenlaan en de Bachlaan. De 36-jarige Vlissingse automobilist werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Of zijn auto het voertuig was dat de fietser kort daarvoor had aangereden, is nog niet duidelijk. Het team Verkeers Ongevallen Analisten (VOA) heeft onderzocht of de bewuste auto inderdaad de Vlissingse fietser heeft geraakt. Dat wordt als aannemelijk gezien, maar staat nog niet vast; ook andere mogelijkheden worden nog onderzocht, meldt de politie.