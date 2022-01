Skaters, steppers en BMX’ers moeten ook in regen en duisternis hun energie kwijt. Dat is waarom de SGP voor een indoor skatebaan pleit

Het is niet omdat de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan, dat haar partij voor een skatepark pleit, benadrukt Janse. Ze hoort in haar huis of tuin haar kroost met anderen over de geneugten van zo'n voorziening praten. Grinds, grabs en spins zijn voor haar geen loze termen. Janse ziet in gedachten al skaters op en over rails, tubes, blocks en halfpipes razen, hun board al dan niet met hun handen bijsturend. Skaters en steppers proberen hun hobby nu in fietstunnels en op pleintjes uit te oefenen, maar zouden gebaat zijn bij een groot in- en outdoor skatepark op Vrijburg, betogen Janse en SGP-collega Cor Tromp.