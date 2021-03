Skatebaan moet weg uit Veerse Poort: ‘Met pijn in ons hart, maar we kunnen niet anders meer’

‘Die rotzooi en de desinteres­se.’ Thea ergert zich aan zwerfafval en sluit zich aan bij de Troepgroep

21 maart MIDDELBURG - Tijdens haar wandelingetjes ergerde Thea Kloosterman zich aan al dat zwerfafval. ,,Ik was aan het herstellen van rugproblemen en dacht ik steeds: ik wou dat ik nu kon bukken.” Dat gaat inmiddels weer beter en dus sloot ze zich zaterdag aan bij de nieuwe Troepgroep in haar buurt, de Stromenwijk in Middelburg. ,,Dit is mijn kans.”