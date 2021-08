Skatebaan aan de ene kant van Middelburg? ‘Dan een pumptrackbaan aan de andere kant’

Wat de ‘ene’ kant is, en waar dus de ‘andere’ kant ligt, dat is nog niet duidelijk. De afgelopen maanden is aan Middelburgers gevraagd waar de nieuwe skatebaan - als vervanging voor die in de Veerse Poort - moet komen. De nieuwe plek is nog niet bekend, al scoort de Geersesweg, tussen de Veerse Poort en de N57, heel hoog.