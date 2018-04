Sjakie's Chocolade Museum in Middelburg is lust voor de mond

Melk, puur en wit - dan houdt de kennis van veel mensen wel op. Maar sinds vorig jaar is er een vierde soort en die kun je leren kennen in het museum. Dat is ruby, roze chocolade, ontwikkeld door Callebaut. Die is veel fruitiger van smaak en dat proef je duidelijk als je de chocolade langer in de mond houdt en laat smelten.

Het proeven gebeurt in de kamer links achter. Daar is ook een video te bekijken over een cacaoplantage in Ghana en hoe van cacao chocolade wordt gemaakt. De bezoeker wordt niet vermoeid met heel veel teksten op kaartjes in vitrines en op muren, zegt Jansen. ,,Het entreebewijs is een boekje van 10 pagina's. Dan kunnen ze later veel lezen.''