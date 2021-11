Sinterklaas komt niet met de boot, maar draaft wel rond in Middelburg, Souburg en Vlissingen

Om geen mensenmenigtes op de been te brengen, houdt Sinterklaas in die drie plaatsen ‘s middags intocht. Tussen één en vier is Sinterklaas in het centrum van Vlissingen te vinden en na vier uur stapt hij in Souburg rond. Tussendoor - van half twee tot half vier - brengt hij ook nog een bezoek aan de binnenstad van Middelburg.