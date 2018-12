Sinterklaas deelt cadeautjes uit in het asielzoekerscentrum in Middelburg

Boudewijn Tonnaer vecht voor zijn windmolen in Sint Laurens

19:10 SINT LAURENS - De zelfgebouwde windmolen in de achtertuin van Boudewijn Tonnaer in Sint Laurens moet weg. Helaas, vindt wethouder Johan Aalberts. ,,Het is een mooi stukje techniek.” Maar een klagende dorpsgenoot van Tonnaer laat hem geen keus.