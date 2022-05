Simone Houterman verruilde Zeeland voor Brabant vanwege de liefde, maar blijft terug verlangen naar haar geboortegrond

EENS EEN ZEEUWZe had nooit gedacht dat er een dag zou komen waarop ze Zeeland zou verlaten. En toch woont Simone Houterman (29) sinds enkele jaren niet meer in de provincie waar ze zo verliefd op is. Ze is gelukkig in Brabant, maar blijft verlangen naar de Zeeuwse natuur.

Waar woon je tegenwoordig?

,,Sinds 2017 in het Noord-Brabantse Wijk en Aalburg. Twee jaar eerder heb ik mijn vriend ontmoet en heen en weer pendelen tussen Zeeland en Brabant brak me steeds vaker op. We hebben samen een huis gezocht in Wijk en Aalburg. Vanwege zijn werk was het voor mijn vriend geen optie om naar Zeeland te verhuizen.”

In welke plaats ben je opgegroeid?

,,De eerste zeven jaar heb ik in Middelburg gewoond. Mijn moeder is geboren in Biggekerke en zij wilde graag terug, dus zijn we verhuisd naar haar geboortedorp. Een leuk en mooi dorp, waar iedereen elkaar kende. Ik had altijd veel vriendjes en vriendinnetjes en we hebben veel tijd doorgebracht op de mooie Biggenkerkse speeltuin. Bovendien woonden we dicht aan het strand, daar was ik vaak te vinden. Mijn middelbare schooltijd speelde zich af op het CSW in Middelburg. Daarna ben ik naar de HZ gegaan in Vlissingen, waar ik ben begonnen aan de pabo. De lerarenopleiding bleek al snel niet mijn ding, dus ik ben geswitcht naar HRM, Human Resource Management.”

Wat zijn de mooiste herinneringen aan Biggekerke?

,,Vanaf mijn derde jaar deed ik aan paardrijden. Omdat vrijwel al mijn familie vlakbij woonde en velen ook een passie hadden voor paarden, heb ik die hobby veel kunnen delen. Mijn opa is helaas overleden, maar ik trok vooral veel met hem op. We liepen ieder weekend een rondje in de buurt, samen met mijn pony. Tussendoor stonden we vaak stil, omdat opa stond te kletsen met iemand die hij kende. Meestal gingen we tijdens de wandeling om een softijsje, de pony kreeg altijd het laatste stukje van het ijshoorntje. Ook deden we samen mee aan wedstrijden sjezen rijden op het dorp. We werden bijna altijd eerste. Opa zei eens tegen me, als je vandaag alles raak steekt, krijg je van mij een laptop voor je middelbare school. Het eerste rondje miste ik meteen de ring. Gelukkig wonnen we die wedstrijd toch nog en kreeg ik alsnog mijn laptop.”