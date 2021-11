Simon, Roy en Krista wonen in een nieuw huurhuis in een onvindbare straat

Hip hop-event ‘Tijdloos’ in de Vlissingse Kazematten biedt mooie muzikale mix

Hip hop-event ‘Tijdloos’ in de Vlissingse Kazematten is zondag de feestelijke afsluiter van de Black Achievement Month in Zeeland. Organisator Mick Jansen verheugt zich op een goede ‘hiphop’-vibe in het Vlissingse vestingbouwwerk, onder de Boulevard. ,,We bieden een mooie muzikale mix van jong talent en ervaren muzikanten. Je hoort ook hiphop van alle tijden.”

27 oktober