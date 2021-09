Shermantank keert weer op tijd terug naar Westkapelle

Slim idee of kansloos: drijvende lodges in de gracht van Middelburg

22 september MIDDELBURG - Slapen in een drijvend huisje in de grachten van Middelburg. Leuk voor toeristen, vernieuwend voor de stad, vindt architect Taco Tuinhof, die de drijvende lodges ontwierp. Maar wethouder Johan Aalberts ziet er niks in. ,,Dit is niet één maar drie bruggen te ver.”