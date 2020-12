Sherman Tank uit Tweede Wereldoorlog staat voor even bij CineCity

Buurtzorg Veere: ‘Leuk werk maar we moeten te vaak nee zeggen’

7 december AAGTEKERKE - Nee zeggen. Dat moeten Joanna Wijkhuijs en Ellis Minderhoud regelmatig als een huisarts vraagt of ze nog thuiszorg kunnen aanbieden aan een patiënt. De twee medewerkers van Buurtzorg Veere worden vaker dan hun lief is gebeld door een huisarts of het ziekenhuis met de vraag of ze nog ruimte hebben voor een extra cliënt.