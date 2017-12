Sharona steelt de show als 'Erremuse' dartkoningin tijdens twintigste Tac-Tics darttoernooi

ARNEMUIDEN - Even over vieren wijst 'toernooidirecteur' Leo Goormachtig triomfantelijk in het rond in café De Vriendschap. ,,Kijk eens hoeveel vrouwen er zijn."

Dames genoeg, wil de organisator van het twintigste Tac-Tics Darttoernooi Arnemuiden maar zeggen. In die twee decennia deden maar net meer dan een handvol vrouwen mee aan het eindejaarstoernooi. Vorig jaar was er geen enkele dame onder de zestien koppels, deze keer is er één dappere deelneemster. Sharona Mol (23) is zonder één pijl gegooid te hebben dan ook al de koningin van het toernooi.

Volledig scherm © René Hoonhorst Zelf ziet ze dat overigens niet zo. Want darten vindt Sharona leuk, in het middelpunt van de belangstelling staan, is wat anders. Ze wil 'écht niet' met een foto in de krant. Maar nadat ze met dartpartner Nino Slinger de eerste twee potjes soepel wint, is er geen ontkomen aan. Diverse deelnemers hadden de 'krantenjongens' er toen al op gewezen dat Sharona, lid van het dartteam van café Spoorzicht, niet alleen goed kan darten. Een maand geleden werd ze als lid van het damesteam nog derde bij het wereldkampioenschap kustvissen in Zuid-Afrika.

Spirit

Of ze enige kans maken in het dartgeweld, durven Nino en Sharona niet te voorspellen. Sharona zegt, vóór de eerste potjes gespeeld zijn, geen idee te hebben. Nino voegt er droogjes aan toe: ,,We zien wel waar het schip strandt." De ware spirit voor de benadering van het Tac-Tics-toernooi, vinden coördinator Goormachtig en zijn 'assistent' Kees de Kraker. ,,Jonge outsiders hebben vaker gewonnen, maar er doen ook acht oud-kampioenen mee. Sommigen van hen wonnen al meerdere titels", zegt Goormachtig na een blik in zijn administratie.

Zijn zoon Ricardo illustreert ongewild dat successen uit het verleden geen garantie voor de toekomst zijn. Als tiener won hij elf jaar geleden het toernooi en ook de afgelopen jaren zaten er nog tweede en derde plaatsen in. Maar op dit jubileumtoernooi is het na één ronde over. ,,Nog een paar troostrondjes om de dertiende tot zestiende plaats. Meer zit er niet in, het niveau is de laatste jaren sterk omhoog gegaan, terwijl ik een stuk minder achter het bord sta als vroeger."

Stampvol

Caféhoudster Leu Hameling (89 intussen) ziet intussen vanachter de bar dat het goed is. Tussen het tappen van vele fluitjes en het openen van kratten flesjes door, meldt ze 's middags dat het 'nog rustig' is. ,,Vanavond is het hier stampvol. Dan kun je je nauwelijks bewegen." Zenuwachtig wordt ze er niet van. ,,Ach, met kerst was het hier ook hartstikke druk. Ik schrik er niet meer van."

Leo Goormachtig, alle twintig edities organisator en wedstrijdleider, vindt het ook 'alleen maar gezelliger als het lekker vol is'. Het was niet moeilijk geweest om meer dan zestien koppels te boeken. ,,Maar dan duurt het tot midden in de nacht tot de uitslag bekend is. Nu kunnen we vanavond na negen of tien uur de prijzen uitreiken."

Verrassingen