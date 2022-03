Shama geniet van wonen in nieuwe dorpswijk; ‘de troep nemen we maar even voor lief’

,,Kijk”, zegt Shama Narain voor een van de ramen in de huiskamer ,,als je hier staat zie je de Lange Jan in Middelburg.” Vanuit de serre aan de zijkant van haar nagelnieuwe woning kijkt ze op in aanbouw zijnde huizen van Hof Vlugtenburg en door nog niet vol in het blad zittende bomen zijn voortrazende auto’s te zien. ,,We horen er niets van en het is mooi dat de A58 dichtbij is. Ik ben zo op weg naar mijn yogastudio in Terneuzen of familie in de Randstad. Ideaal.”