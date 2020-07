SGP: Palmen geven Vlissingse boulevards ‘groene’ uitstraling

Mooier, groener, gezonder

Of de palmen het aan de boulevard lang volhouden, is overigens de vraag. Wil Uilenbroek van de Middellandse Zeetuin in Buttinge denkt niet dat de palmen het redden. In de binnenstad kan het nog wel, maar een proef met een palmboom bij een restaurant aan de boulevard mislukte. Uilenbroek nodigt Vlissingse raadsleden in zijn tuin uit om eens te overleggen of er andere geschikte bomen voor de boulevard zouden zijn, want het idee van bomen aan de boulevard bevalt hem wel.