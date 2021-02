SGP looft prijs uit voor buurgemeenten die kritiek hebben op Waterpark Veerse Meer

De ene na de andere kritische brief viel de laatste weken bij Middelburg op de mat. Uit Goes, Borsele, Veere, het provinciehuis, het waterschapskantoor. Ze hebben ‘op overweldigende wijze belangstelling getoond voor de plannen aan het Veerse Meer’, constateert fractievoorzitter Paul Moens van de SGP in Middelburg.

Niet de enige knipoog

Het is niet de enige knipoog waarmee de partij wat vrolijkheid wil brengen in de burenruzie die is ontstaan over het ontwerp-bestemmingsplan voor het vakantiepark. Drinkt het Middelburgse college van B en W wel eens een digitaal kopje koffie met de collega's in de regio om hen bij te praten, vraagt de SGP zich af. En: ‘Op welke wijze is er overlegd met onze omliggende buurgemeenten en wordt er in voorzien, dat er ook voldoende toeristische voorzieningen zijn in onze buurgemeenten, opdat de toeristen hun meegebrachte financiële middelen ook daar kunnen besteden? En hoe wordt er zorg voor gedragen dat zij de toename van klandizie goed kunnen verwerken?’