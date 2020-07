Seventy-Seven is al 50 jaar een begrip in Middelburg: ‘Jong en oud, iedereen voelt zich hier thuis’

Middelbur­ger hoort ISD tegen hem eisen; precies wat hij wilde

20:21 MIDDELBURG - Tegen de 29-jarige Middelburger D. T. is vandaag ISD geëist. Een verblijf van maximaal twee jaar in een instelling voor veelplegers. En dat was precies wat T. wilde, zo liet hij aan het begin van de rechtszaak op luidde toon weten. T. moest zich verantwoorden voor het vernielen van een deur op 22 juni vorig jaar in Middelburg, een winkeldiefstal met enig geweld in Rotterdam (14 juni 2019) en het onttrekken aan het ouderlijk gezag van een 15-jarig meisje in augustus 2018.