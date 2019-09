Serooskerke krijgt een Plus na een lang juridisch gevecht

Bewoners Arnemuiden en Lewedorp krijgen invloed op ontwerp nieuw vakantie­park aan Veerse Meer

9 september ARNEMUIDEN - Bewoners van Arnemuiden, Kleverskerke en Lewedorp kunnen de komende maanden meepraten over het toekomstige vakantiepark Hof van Veere aan het Veerse Meer. Ze krijgen op meerdere momenten inspraak over de inrichting, de inpassing in het landschap en de gevolgen voor het verkeer in en rond de dorpen.