Serooskerke is klaar voor Oekraïense vluchtelingen ‘We kunnen onderdak én een klaslokaal bieden’

Serooskerke is klaar voor Oekraïense vluchtelingen. ,,We kunnen onderdak bieden en in overleg met de gemeente en schoolhoofden van Veerse basisscholen is besloten dat er in de Wegwijzer in Serooskerke een klasruimte wordt vrijgemaakt voor kinderen uit Oekraïne,’’ vertelt Willen den Herder. Hij maakt deel uit van het werkgroepje dat onder meer de inzamelingactie op poten heeft gezet.