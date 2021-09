September was warm en zonnig

In tegenstelling tot de traditionele zomermaanden juli en en augustus was september opvallend warm, zonnig én droog. De gemiddelde temperatuur kwam in De Bilt uit op 16 graden, terwijl 14,7 normaal is. Ook regende het aanmerkelijk minder: 24 millimeter tegen normaal 79 millimeter.

Precies toen de zomervakantie voorbij was, barstte de (na)zomer los. Van 3 tot en met 10 september kon bijna elke dag wel ergens in Nederland genoten worden van zomerse temperaturen. Op 8 en 9 september was het zelfs warmer dan in juli en augustus. Het warmst werd het in het Groningse Nieuw-Beerta op 9 september. Daar werd het die dag maar liefst 28,5 graden.