Sensei Ronald Willems geridderd

Middelburg al zeven eeuwen een wijnstad

19:02 MIDDELBURG – Al bijna zevenhonderd jaar wordt er in Middelburg in wijn gehandeld. Waarschijnlijk al langer. ,,Maar daar hebben we nog geen bewijs van”, aldus Gerard van Keken. In de archieven is wel het bewijs gevonden dat in 1326 in Middelburg een handelaar belasting moest betalen omdat hij drie soorten wijn invoerde. Wijn uit het tegenwoordige Duitsland, uit het Franse La Rochelle en uit Spanje of Portugal.