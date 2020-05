Select groepje herdenkt Franse strijders tijdens tour door Zeeland

Een select gezelschap onder aanvoering van Thierry van’t Hoff, délégué général van Le Souvenir Français, legde maandagmiddag kransen bij het Franse monument aan de Prins Hendrikweg in Vlissingen. Eerder op de dag legden zij ook kransen op de Franse begraafplaats in Kapelle en bij de monumenten bij de Postbrug en op de Sloedam. Van ‘t Hoff: ,,Jammer dat we de Franse strijd tegen de Duitse bezetting precies tachtig jaar later op bescheiden wijze moeten herdenken. Hopelijk kan het volgend jaar alsnog op grotere schaal.”

Laatste Franse oud-strijder

Van ’t Hoff was juist blij dat zijn vereniging voor het onderhoud van oorlogsmonumenten en oorlogsherinnering er in was geslaagd het regiment van Deslaurens bij de herdenking te betrekken. Nu enkele jaren geleden de laatste Franse oud-strijder overleed, wilden de Fransen laten zien dat zij nog steeds waarde hechten aan een jaarlijkse herdenking van de Franse inspanningen om de Duitsers terug te drijven vlak na de inval in Nederland in 1940. ,,Door de coronacrisis kon dat niet doorgaan. Begrijpelijk, maar spijtig.”

Vierde generatie betrokken bij herdenking

Slechts zes mensen trokken maandag langs de Franse monumenten in de provincie. Onder hen Andries Looijen van museum Memorial 40-45 in Kapelle en enkele familieleden van Van 't Hoff. De vertegenwoordiger van Le Souvenir Français was vooral blij dat zijn nicht Jet (19) ook mee was. Oma Marcelle Calou, vrouw van Thierry's opa Johan, was de grote inspirator achter de Franse oorlogsbegraafplaats in Kapelle, met Jet is de vierde generatie Van 't Hoff betrokken bij de jaarlijkse herdenkingen legde hij uit.