Scriptie over verentooien in Zeeuws Museum wint Roggeveenprijs

Levende boeken in de biblio­theek: We zijn één ziel, de wereld is van iedereen!

12:58 MIDDELBURG - Het is beslist geen dooie boel, zaterdag in de ZB in Middelburg. Er lopen ‘levende boeken’ rond die je als bezoeker 20 minuten mag ‘lenen’. Dat leidt tot intensieve één op één gesprekken waarin vooroordelen en soms heftige ervaringen op tafel komen.