Scouts bouwen zelf hun nieuwe sleepboot: behouden vaart voor de Aegir

VVD: ‘Uitstel betaald parkeren West- en Oostkapel­le is verkie­zings­stunt’

7 juli VROUWENPOLDER - Een ordinaire verkiezingsstunt. Zo noemt de Veerse VVD-fractievoorzitter Marin van den Berge het uitstel met één jaar van het invoeren van het betaald parkeren in Oost- en Westkapelle en Vrouwenpolder. ,,Het wordt over de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar getild”, zegt ze vooruitlopend op de raadsvergadering van donderdag als er een hele middag en avond gesproken wordt over het beleid voor 2022.