Scouting nodigt kinderen uit voor ontdekkingstocht langs scoutgroepen Walcheren

Veere zet in op één gebouw voor Westkapel­se basisscho­len

6 november DOMBURG - De gemeente Veere wil graag dat de Westkapelse basisscholen Lichtboei en Lichtstraal in de toekomst gehuisvest worden in één gebouw. Momenteel zitten ze in twee vrij oude gebouwen en is renovatie of nieuwbouw nodig. De besturen van de openbare en christelijke school kunnen het echter niet eens worden over gezamenlijke huisvesting, zo bleek woensdag tijdens de gemeenteraad. Om die reden leven er bij de gemeente ideeën voor renovatie van beide gebouwen.