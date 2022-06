Scootmobiel weer gevonden. ‘Zo blij, ben op mijn sokken er naartoe gegaan’

Arij ontdekte zondagochtend dat zijn scootmobiel was verdwenen. Hij had het voertuig de vorige avond geparkeerd in de brandgang achter zijn woning. ,,Want ik moest dringend naar het toilet.” Hij vermoedt dat hij vervolgens een flauwte kreeg want hij herinnert zich van die avond verder niets meer. Maar de volgende ochtend wilde hij gaan klaverjassen en constateerde hij dat zijn scootmobiel niet meer op zijn plaats stond. Van een buurvrouw hoorde hij dat ze de scootmobiel zaterdag tegen de avond nog had zien staan. ,,Daarna is waarschijnlijk iemand ermee vandoor gegaan want ik had per ongeluk het sleuteltje in het contactslot laten zitten.” Hij snapt niet wie zoiets doet. ,,Zo’n scootmobiel laat je toch staan. Die heeft toch iemand nodig.”