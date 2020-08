Scooterrit voor de Molukken: ‘Dat er een goed doel aan vastzit, maakt het extra leuk’

Zestien snorscooters staan zondagochtend klaar voor Café De Zaak in Middelburg. Het is misschien niet zo’n indrukwekkend gezicht als de honderden motoren die in juni de Rit & Rock voor de Molukken hadden moeten rijden, maar deze zondag gaat het vooral om de sfeer. ,,We doen dit nu voor de zesde keer. Het is gewoon een dagje gezellig weg”, zegt Peter Nagtegaal uit Nieuwland. ,,Dat er een goed doel aan vastzit, maakt het extra leuk.” De scooterrijders, die zo’n 110 kilometer zullen afleggen, laten zich niet afschrikken door de grijze wolken boven Middelburg. ,,We zijn al eens door regen overvallen”, lacht Nagtegaal. ,,Toen werden we drijfnat en lag iedereen in een deuk.”