Scooterrijder rijdt in op agent bij Oostkapelle

update 11.15 uur Vlissinger gewond na steekpar­tij in Bossen­burgh

11:15 VLISSINGEN - Een 25-jarige Vlissinger is zondagavond gewond geraakt bij een steekpartij. De man is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het incident vond plaats in de wijk Bossenburgh in Vlissingen. Er is nog niemand aangehouden.