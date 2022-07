Scooterrijder lichtgewond door botsing in Domburg

Vlissingse gemeente­raad verdeeld over vluchtelin­gen op schip: nipte meerder­heid zegt uiteinde­lijk ‘ja’

VLISSINGEN - De Vlissingse gemeenteraad is akkoord met de huisvesting van 1100 vluchtelingen op een cruiseboot in de Buitenhaven. Er was wel veel verdeeldheid: na een bewogen debat bleken veertien raadsleden voor en twaalf tegen.

8 juli