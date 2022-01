Scooterrijder gewond bij ongelukkige valpartij in Serooskerke (W)

Mevrouw Mes (100) stopt na 81 jaar met haar wolwinkel: ‘Ik heb het met graagte gedaan’

MIDDELBURG - Ze heeft het al veel langer volgehouden dan wie dan ook had kunnen denken. Maar nu is dan toch het moment gekomen dat de 100-jarige mevrouw Mes na ruim tachtig jaar stopt met haar wolwinkel in Middelburg. ,,Ik doe dit met pijn in het hart, ik heb het met graagte gedaan.”

27 januari