Scooterrijder gewond bij aanrijding in Middelburg

Fietsers hebben straks meer ruimte in Buttinge

26 november BUTTINGE – De 1350 fietsers die dagelijks door Buttinge rijden, hebben vanaf mei meer ruimte. Het fietspad is nu 2,5 meter breed en straks drie meter. Die verbreding gaat ten koste van de rijbaan. Grote voertuigen zoals vrachtwagens en landbouwmachines kunnen elkaar straks niet meer passeren in Buttinge als ze van Middelburg naar Grijpskerke of omgekeerd rijden.