Scooterrijder en fietser gewond na ongeluk bij Vrouwenpolder

Vlissingen krijgt nog meer fleurige gevels in de Lange Zelke

Wie in de afgelopen dagen in Vlissingen aan het shoppen is geweest, kan het niet ontgaan zijn. De leus ‘Vlissingen is een werkwoord’ op de gevels van twee winkelpanden op de plek waar de Lange Zelke de Walstraat aantikt.

13 oktober