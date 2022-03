Schuren, schilderen en sjouwen tijdens NL Doet: ‘Het is gezellig en je leert nieuwe mensen kennen.’

Om half tien ’s morgens is er al een flinke groep mensen aan het werk op mountainbikeparcours Weyevliet in Vlissingen. Leonard Krijger loopt een heuvel op met een schep in zijn hand. Hij is trainer bij de Zeeuwse mountainbikevereniging X-Treme en organisator van deze activiteit. ,,Er zijn behoorlijk wat vrijwilligers vandaag”, zegt hij, terwijl hij om zich heen kijkt. ,Volgens mij zijn het er nog net geen twintig. Er zijn vandaag veel leden, maar ook mensen van buiten de vereniging, die het gewoon leuk vinden om een dagje buiten bezig te zijn.” Daar is hij blij mee, want er is genoeg te doen. ,,We gaan de zandbak schoonmaken, sommige delen van het parcours hebben een nieuwe laag kleischelpen nodig, we maken heggen van wilgentakken en graven slootjes voor de waterafvoer”, somt hij op.