Schrijver ijvert voor meer erkenning Frans Naerebout; boek haalt ook broer Jacob uit de schaduw

Oud-Vlissinger Dirk Kolff, wiens vader na de oorlog lange tijd burgemeester van Vlissingen was, hoopt de broers Naerebout de eer te brengen die hen toekomt. De verdiensten van Frans Naerebout en zijn broer reiken verder dan die van mensenredder, schetst Kolff in een vuistdik boek: Frans Naerebout (1748-1818) en het Vlissingen van zijn tijd. Dat die tijd niet de meest roemrijke van Vlissingen was, blijkt uit de ondertitel: Loods en burger van een stad in verval. De gebroeders Naerebout brachten wat licht in Vlissingen in die woelige, donkere jaren rond de overgang van de achttiende naar de negentiende eeuw, de Bataafs-Franse tijd, stelt historicus Kolff.