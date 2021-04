Schoorsteen neergehaald, silhouet van Arnemuiden voorgoed veranderd

Tbs met voorwaar­den geëist tegen Middelbur­ger die moeder mishandel­de

1 april MIDDELBURG - Het was donderdag bij de rechtbank even puzzelen en discussiëren om voor de 40-jarige M. C. een passende straf te vinden. De advocaat wilde een zorgmachtiging of een klinische opname en de deskundigen én de officier van justitie vonden dat het voor C. beter was om een tbs met voorwaarden ‘aan te bieden’. Mocht C. zich dan niet aan de voorwaarden houden, dan kon die altijd nog worden omgezet naar tbs met dwangverpleging. De officier van justitie hakte de knoop maar door en eiste tbs met voorwaarden. Voor de ‘enorm gemotiveerde’ C. was dat dus een keuzemogelijkheid, vonden de deskundigen. Maar over één ding was iedereen het eens: C. had hard langdurige hulp nodig.