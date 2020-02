Schooldirectie wíl wel flexibel zijn met vakanties, maar mag het naar eigen zeggen niet

Zo’n 22 Domburgse ondernemers die voornamelijk in de horeca en toeristensector werken vinden de directie van de Archipelscholen, waar De Golfslag onder valt, veel te star en te streng. Zij vinden het onbegrijpelijk dat het schoolbestuur zo moeilijk doet over het opnemen van vakanties buiten de schoolvakantie, met name de zomervakantie, om. Want zomer is hoogseizoen in elke badplaats langs de Zeeuwse kust. Ouders hebben geen tijd voor vakantie. Sommigen van hen willen dan met het hele gezin een weekje of twee in het laagseizoen op vakantie. Maar dan is er niet altijd een schoolvakantie en moet de leerling buitengewoon verlof krijgen. Daar gelden uiteraard regels voor.