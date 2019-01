Schip vaart tegen havendam bij Vlissingen-Oost

Stichting De Oostkerk: SGP slaat plank mis, wij worden niet voorgetrok­ken

15:52 VLISSINGEN - Het Vlissingse SGP-raadslid Lilian Janse zit er helemaal naast als ze denkt dat de provincie geld steekt in de exploitatie van de Oostkerk in Middelburg. De Sint Jacobskerk in Vlissingen wordt dus helemaal niet achtergesteld. Dat zegt Leo Hannewijk van Stichting De Oostkerk in Middelburg.