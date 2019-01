Schip vaart tegen havendam bij Ritthem

Het schip kwam vanuit de haven in Vlissingen-Oost en was op weg naar Antwerpen. Rond 14.00 uur kwam de ruim 100 meter lange combinatie tegen een havendam in de buurt van de Europaweg Zuid in Ritthem. Rijkswaterstaat en Multraship zijn ter plaatse gekomen om hulp te verlenen. Rond 14.20 uur was het schip los.