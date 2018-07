Schip brengt zoet water naar boeren

Het is al weken droog en het fruit heeft nu veel zoet water nodig. Lokaal is dat niet voorhanden. Samen met biologische boer Tim Moerman uit Oostkapelle charterde hij het binnenvaartschip Deviant dat zaterdag 4000 ton water uit Hollandsch Diep aflevert bij de Roompotsluis op Neeltje Jans. De logistieke klus is geregeld door scheepvaartbedrijf Lineke is in samenwerking met Bonvent Europe BV en de Handel en VervoersCoöperatie.

Vanaf Neeltje Jans brengen trucks en tractors met tankwagens het water naar beide agrariërs. Het kost 42 ritjes om al het zoete water naar de akkers te vervoeren. In Oostkapelle wordt een bassin gevuld. Bij Van den Bosse belandt het aangevoerde water in een sloot in zijn boomgaard. Dat pompt hij vervolgens voor een deel in het drainagesysteem. Met de rest vult hij een tankwagen achter zijn tractor. Daarmee rijdt hij langs de fruitbomen. Het water gulpt over de stammetjes. Een kuub van dit water kost hem 3 tot 4 euro. ,,Ik heb nu water nodig, want in het najaar heb ik mooie appels nodig. Ik verkoop uitsluitend in onze boerderijwinkel en aan Walcherse afnemers. Heb ik geen fruit, dan verlies ik mijn klanten en heb ik geen inkomsten. Je moet iets.''