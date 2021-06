Schilder Lucie van Dam zag de schoonheid van Veere, én van onkruid

Zaterdag 12 juni wordt de expositie met werk van Lucie van Dam (1871-1949) geopend in het museum. Aanleiding is haar 150e geboortedag. Maar conservator Joost Bakker vindt ook dat haar werk gewoon gezien mag worden. ,,En zeker hier in Veere waar ze zo’n 25 jaar woonde en werkte.” Hij vertelt dat zij één van Nederlands beste (bloem)stillevenschilderessen is en dat ze een eeuw geleden een grote naam was in de Nederlandse kunstwereld.