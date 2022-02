Scheuren in de vloeren ontdekt: voorlopig geen foto's meer vanaf de Westkapelse vuurtoren

Tijdens een inspectie zijn er scheuren in de vloeren van die vuurtoren ontdekt die Rijkswaterstaat nader gaat onderzoeken. Daarom blijft de vuurtoren voorlopig gesloten voor bezoekers. Dat is een tegenvaller voor het Polderhuis want de vuurtoren maakt, net als zijn grote broer ’t Hoge Licht, onderdeel uit van de expositieruimtes van het Polderhuis. ,,We wilden in april de vuurtoren weer in gebruik nemen.” Volgens Van Beekhuizen zou er een expositie in komen over een schip dat bij Westkapelle is gestrand.