Scheur in Vlissingse coalitie: GroenLinks stemt tegen uitbreiding bebouwing Nollebos

Extra ambulance in Seroosker­ke (W)

30 mei SEROOSKERKE - Bij de brandweerkazerne in Serooskerke wordt vanaf dinsdag tijdelijk een ambulance van het Witte Kruis gestationeerd. Het gaat hierbij om een proef van vijf maanden. De ambulance zal er iedere dag staan tussen 08.00 en 23.00 uur. De gemeente Veere laat weten dat er ook in Grijpskerke een ambulance is gestationeerd. Maar er is geen vast aantal ambulances toegekend aan Veere. Het Witte Kruis Zeeland verzorgt de ambulancezorg binnen de veiligheidsregio Zeeland.