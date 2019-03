Scherpere regels voor huisvesting van buitenlandse werknemers in Vlissingen

poll Zoutelande-ef­fect: 2018 recordjaar voor toerisme in Zeeland

19:02 ZOUTELANDE - Toeristen zorgden vorig jaar voor in totaal 10,5 miljoen overnachtingen in Zeeland. Dat is 4,5 procent meer dan in 2017. Daarmee is 2018 uitgegroeid tot een recordjaar voor het toerisme in Zeeland.