Schenkingen brengen schilderijen van veel ‘Veerse’ kunstenaars terug naar Museum Veere

De terugkomst van Góth, die de helft van haar lange leven (deels) in Veere woonde, is te danken aan Jochen Baumann. De Duitser kwam sinds de jaren zeventig decennia lang met zijn ouders als badgast in Veere. De ouders van Baumann waardeerden zowel het werk van Sarika als dat van haar vader Maurice, een van oorsprong Hongaarse kunstenaar die met zijn gezin als globetrotter over de wereld trok. Ze woonden onder meer in Domburg en Veere. Baumann schonk ook twee schilderijen van vader Maurice: een bloemenstilleven en een Brabantse boer in zijn woonkamer.