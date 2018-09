Scheldehof Vlissingen is kandidaat voor rijksprijs

Huurhuizen in Middelburg-Zuid over jaar verlost van vocht en schimmel

20 september MIDDELBURG - Huurders in Middelburg-Zuid zijn uiterlijk eind volgend jaar verlost van problemen met vocht en schimmel. Woongoed Middelburg is sinds begin dit jaar bezig met groot onderhoud aan alle vijfhonderd huurhuizen in de wijk. Die krijgen betere isolatie en ventilatie.